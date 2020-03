Directeur Michael Zorc heeft woensdagavond na de uitschakeling van Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League een sneer uitgedeeld naar Neymar. De sterspeler van Paris Saint-Germain was betrokken bij de rode kaart die Emre Can in de slotfase kreeg.

Neymar ging in de slotfase onderuit na een tackle op de bal van Can, waarna de twee het met elkaar aan de stok kregen. De Borussia Dortmund-middenvelder duwde de Braziliaan vervolgens naar de grond, waarna hij een directe rode kaart kreeg.

"De rode kaart was overdreven", oordeelde Zorc na de wedstrijd in het lege Parc des Princes, waar PSG met 2-0 zegevierde. "We weten allemaal dat Neymar een goede acteur is en dat heeft hij tegen ons opnieuw laten zien."

Dortmund won de heenwedstrijd op 18 februari met 2-1 en stond er zodoende redelijk goed voor met het oog op een plek in de kwartfinales, maar PSG stelde al in de eerste helft al orde op zaken. De door Zorc bekritiseerde Neymar maakte in de 28e minuut de 1-0, waarna Juan Bernat in blessuretijd de marge naar twee vergrootte.

420 Video Samenvatting Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund (2-0)

'We haalden veel te weinig uit'

Vanaf de 89e minuut moest Dortmund dus met tien man verder en slaagden de Duitsers er niet meer in om een verlenging uit het vuur te slepen. "PSG hoefde geen enkele moeite te doen om twee keer te scoren en wij haalden aanvallend veel te weinig uit", oordeelde een kritische Zorc.

"We toonden vooral te weinig lef en waren simpelweg niet goed genoeg. De teleurstelling is erg groot dat we deze mooie kans niet hebben gegrepen. PSG was op de belangrijke momenten sterker en gaat verdiend door."

De Parijzenaars bereikten voor het eerst sinds 2016 de laatste acht van de Champions League. In de afgelopen drie seizoenen werd de regerend kampioen van Frankrijk steeds uitgeschakeld in de achtste finales.

