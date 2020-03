Frank de Boer staat met Atlanta United op de rand van uitschakeling in de kwartfinales van de CONCACAF Champions League. 'The Five Stripes' verloren het heenduel met Club América woensdagavond (lokale tijd) met 3-0.

De eindstand was bij rust al bereikt in Mexico City. Na dertien minuten leidde Club América met 2-0 door doelpunten van Leonardo Suárez en Henry Martín, waarna Bruno Valdez in de 36e minuut ook de derde treffer aantekende.

Door de ruime nederlaag moet Atlanta in de return op 18 maart aan de bak om de laatste vier te bereiken. De ploeg van De Boer, die in de vorige ronde over twee wedstrijden te sterk was voor het Hondurese Motagua, strandde vorig seizoen in de kwartfinales.

Atlanta krijgt komend weekend de kans op revanche. De koploper in de Eastern Conference van de MLS speelt in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) een thuiswedstrijd tegen Sporting Kansas City.