Liverpool is woensdag uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. De titelverdediger verloor thuis na verlenging met 3-2 van Atlético Madrid, nadat in Spanje al een 1-0 nederlaag geleden was.

Met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis was Liverpool wel sterker, maar het slaagde er ondanks de vele kansen niet in de wedstrijd in negentig minuten te beslissen. Georginio Wijnaldum was vlak voor rust met het hoofd de enige doelpuntenmaker in de reguliere speeltijd (1-0), waardoor er verlengd moest worden.

In die verlenging begon Liverpool uitstekend met een snelle goal van Roberto Firmino, maar daarna blunderde doelman Adrian, die de geblesseerde Alisson Becker verving, waardoor Marco Llorente de 2-1 maakte. Die stand was voor Atlético al genoeg om door te gaan en na de tweede goal van Llorente was duidelijk dat het Champions League-avontuur van Liverpool voorbij was. In de laatste minuut maakte een treffer van Alvaro Morata het feest compleet voor Atlético.

Voor de 'Reds', die ook al zijn uitgeschakeld in de FA Cup, rest nu nog maar één prijs. Liverpool heeft in de Premier League een gigantische voorsprong op nummer twee Manchester City, waardoor vrijwel zeker is dat de club na dertig jaar weer kampioen wordt.

Atlético is een van de vier clubs die zeker is van een plek bij de laatste acht van het miljoenenbal. Paris Saint-Germain gaat ook door dankzij een 2-0-zege woensdag tegen Borussia Dortmund en dinsdag plaatsten RB Leipzig en Atalanta zich voor de kwartfinales.

Anfield ondanks coronavirus uitverkocht

Door de 1-0-nederlaag drie weken geleden in Madrid was de verwachting dat Liverpool vroeg zou gaan jagen op goals en dat gebeurde ook op Anfield, waar ondanks het coronavirus meer dan 50.000 toeschouwers aanwezig waren.

De eerste mogelijkheid was nog wel voor Atlético-spits Diego Costa, maar daarna waren de kansen voor Liverpool. Het was aan doelman Jan Oblak te danken dat de Spaanse ploeg lang standhield, want hij redde op een inzet van Sadio Mané en had tien minuten voor rust ook een knap antwoord op een poging van Firmino na een indraaiende vrije trap.

Atletico leek zo zonder schade de rust te halen, tot Wijnaldum in de 43e minuut de score opende. De Oranje-international kopte een voorzet van Alex Oxlade-Chamberlain in de hoek (1-0).

Doelpunt Atlético afgekeurd

Na rust ging de jacht van Liverpool door, maar de ploeg van trainer Jürgen Klopp moest opletten. Bij het eerste schot van Atlético was het namelijk bijna raak. Doelman Adrián keerde in de zestigste minuut met veel moeite de inzet van João Félix.

Een paar minuten later maakte Liverpool bijna de 2-0. Oblak keerde een schot van Mohamed Salah, waarna Andy Robertson in de rebound op de lat kopte. In het restant van de tweede helft ramde Salah de bal over en ook een spectaculaire omhaal van Mané ging over het doel.

De wedstrijd stevende zo af op een verlenging, al scoorde Atlético nog wel in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. De Spaanse reservebank sprong op toen Saúl binnenkopte, maar tot opluchting van Anfield werd het doelpunt afgekeurd wegens buitenspel.

Adrián levert bal zomaar in bij Félix

Aan het begin van de verlenging was het weer raak en ditmaal scoorde Liverpool en telde de treffer wel. Firmino kopte op de paal, maar in de rebound scoorde hij alsnog.

Anfield juichte, maar de vreugde was van korte duur en dat mocht Adrián zich aanrekenen. De Spaanse keeper speelde de bal zomaar in de voeten van Felix en die bediende Llorente. De invaller schoot de bal vervolgens goed binnen (2-1).

De goal was een enorme klap voor Liverpool en die kwam de titelverdediger niet meer te boven. Sterker, aan het einde van de eerste helft van de verlenging schoot Llorente ook de 2-2 binnen. In de absolute slotfase tekende invaller Morata ook nog voor de 3-2 van de bezoekers, waardoor de aftocht van Liverpool nog pijnlijker werd.