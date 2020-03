Juventus-verdediger Daniele Rugani is positief getest op het coronavirus, zo heeft de werkgever van Oranje-international Matthijs de Ligt woensdagavond bekendgemaakt.

Rugani verblijft volgens de verklaring van Juventus sinds de uitslag in isolatie. Of er nog meer spelers van de koploper in de Serie A met het virus besmet zijn, is niet bekend.

De centrale verdediger vertoont volgens zijn club geen symptomen. Juventus probeert nu na te gaan met wie Rugani allemaal contact heeft gehad de afgelopen dagen. De 25-jarige Italiaan deed eerder op woensdag nog gewoon mee met de groepstraining.

Rugani speelt sinds 2012 in het shirt van Juventus en speelde dit seizoen mee in drie Serie A-duels. Namens de nationale ploeg van Italië kwam hij sinds zijn debuut in 2016 tot zeven interlands.

Juventus heroverde afgelopen zondag de koppositie in de Serie A door een 2-0-overwinning in de topper tegen Internazionale. De wedstrijd werd vanwege het coronavirus zonder publiek gespeeld. De ploeg uit Turijn heeft één punt meer dan achtervolger Lazio.

Daniele Rugani deed de afgelopen dagen nog gewoon mee met de training van Juventus. (Foto: Getty Images)

