Ajax en Sven Botman hebben woensdag overeenstemming bereikt over een contractverlenging voor de centrale verdediger. De twintigjarige Botman, die verhuurd is aan sc Heerenveen, ligt nu tot medio 2023 vast in Amsterdam.

De oude verbintenis van Botman liep tot medio 2022. De jeugdinternational is dit seizoen bij Heerenveen een vaste waarde. Hij miste dit Eredivisie-seizoen nog geen minuut voor de Friezen, scoorde twee keer en leverde vier assists leverde.

Afgelopen zaterdag speelde Botman met Heerenveen nog tegen zijn eigenlijke werkgever. In het Abe Lenstra Stadion won Ajax met 1-3 en de Amsterdammers maakten daarmee een einde aan een reeks slechte resultaten.

Botman werd in 2009 toegelaten tot de jeugdopleiding bij Ajax, maar kwam nog nooit uit voor het eerste elftal in een officieel duel. Wel speelde hij vorig seizoen 28 wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

De verwachting is dat de linksbenige Botman terugkeert naar Ajax nadat zijn huurperiode bij Heerenveen na dit seizoen is afgelopen. Hij zou dan voor zijn kans mogen gaan in de ArenA.

Naar verluidt stond Botman door zijn sterke spel in Friesland tijdens de afgelopen winterse transferperiode nog in de belangstelling van Norwich City.

Sven Botman in het shirt van Ajax tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen. (Foto: Pro Shots)