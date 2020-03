Teun Koopmeiners en Owen Wijndal hadden er niet op gerekend dat bondscoach Ronald Koeman hen op zou nemen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De twee talenten van AZ mogen hopen op hun eerste minuten in het shirt van Oranje, dat eind maart oefenduels met de Verenigde Staten en Spanje speelt.

"Dit is een enorm mooie waardering", zegt Koopmeiners woensdag op de site van AZ. "Toevallig sprak ik de bondscoach twee weken geleden en dat was een goed gesprek, maar dat koppelde ik niet aan een voorselectie of zo. Ik had dit dus niet zozeer verwacht."

De 22-jarige Koopmeiners is sinds dit seizoen de aanvoerder van AZ en begon tot dusver in alle wedstrijden van de Alkmaarders in de basis. De defensieve middenvelder, die de laatste duels als centrale verdediger staat geposteerd, scoorde in die 42 officiële duels bovendien al zestien keer.

Zijn twee jaar jongere ploeggenoot Wijndal kent dit seizoen zijn doorbraak bij AZ en is als linkervleugelverdediger niet meer weg te denken uit het elftal van trainer Arne Slot. Hij was verrast toen Slot hem (en Calvin Stengs en Myron Boadu) bij het ontbijt het blijde nieuws vertelde.

"De trainer nam ons even apart. Ik dacht eerst: wat hebben we nou weer gedaan?", lachte Wijndal. "Toen vertelde hij het mooie nieuws. Het kwam als een verrassing, maar het is heel erg mooi. Dit is natuurlijk een droom en het zou hartstikke mooi zijn als ik ook in de definitieve selectie kom."

Naast Koopmeiners, Wijndal, Stengs en Boadu maakt doelman Marco Bizot deel uit van de voorselectie, waardoor AZ met vijf spelers hofleverancier is. "Het is erg leuk dat die jongens er ook allemaal bij zitten, want we kennen elkaar al heel lang. Dan is het mooi dat je het met elkaar kunt delen", zegt Koopmeiners.