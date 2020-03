Kylian Mbappé is gewoon onderdeel van de selectie van Paris Saint-Germain wanneer de club het woensdag in de Champions League opneemt tegen Borussia Dortmund. De sterspeler was ziek, maar is hersteld.

In Franse media werd Mbappé, die de laatste trainingen miste, gelinkt aan het coronavirus. Woensdag meldde L'Équipe dat de 21-jarige spits uit voorzorg is getest en dat de uitkomst negatief was.

Paris Saint-Germain moet in eigen stadion, waar vanwege het COVID-19-virus geen publiek welkom is, winnen om de kwartfinales van de Champions League te halen. Dortmund won de heenwedstrijd met 2-1.

Overigens werd woensdag in Frankrijk als gevolg van het coronavirus besloten dat de finale van de Coupe de la Ligue, het tweede nationale bekertoernooi, wordt verplaatst.

Bekerfinale op later moment

PSG en Olympique Lyon zouden op 4 april tegenover elkaar staan in de Coupe de France, maar dat gaat niet door. Het is nog niet bekend wanneer de wedstrijd in Parijs wordt ingehaald.

Eerder werd al besloten dat alle wedstrijden in Frankrijk tot 15 april voor maximaal duizend supporters mogen worden gespeeld. Ook in veel andere Europese landen zijn inmiddels maatregelen genomen.

