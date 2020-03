Met Roger Schmidt heeft PSV voor volgend seizoen een trainer vastgelegd die bekendstaat om zijn spectaculaire speelstijl. Een profiel van de 52-jarige Duitser die voor een frisse wind moet zorgen in Eindhoven.

"De druk die zij gaven zijn we niet eerder tegengekomen. We kwamen er niet onderuit." De woorden van Ajacied Daley Blind na de kansloze 0-3-nederlaag tegen Red Bull Salzburg in het Europa League-seizoen 2013/2014 waren veelzeggend.

De Amsterdammers werden in de eigen ArenA compleet overlopen en incasseerden de drie treffers al in de eerste helft. Een week later had Ajax ook op bezoek in Oostenrijk geen schijn van kans tegen de relatief onbekende ploeg die onder leiding stond van Schmidt: 3-1.

Het was de eerste kennismaking van het Nederlandse voetbal met de speelstijl van 'laptoptrainer' Schmidt, die staat voor aanvallend voetbal met ontzettend veel druk naar voren en dat baseert op veel data. Zijn tactiek ontwikkelde hij door veel naar Spaans voetbal te kijken, en dan met name naar de dominante jaren van FC Barcelona. "Mijn meeste oefeningen op de training zijn van oorsprong Spaans", zei hij er ooit over.

Vooral in het seizoen van de ontmoeting met Ajax maakte Schmidt naam met zijn agressieve en dominante speelstijl. Salzburg werd met overmacht kampioen en won ook de nationale beker. Het Europese doek viel wel een ronde na het gewonnen tweeluik met Ajax, tegen FC Basel.

Ajax werd in 2014 compleet overlopen door het Red Bull Salzburg van Roger Schmidt. (Foto: Pro Shots)

'Nog nooit zo slecht gespeeld als onder Schmidt'

Het imponerende seizoen leverde Schmidt in de zomer van 2014 een klus in de top van de Bundesliga op: Bayer Leverkusen legde hem vast. Ook bij de huidige club van Peter Bosz verging het Schmidt zeer aardig - hij werd in zijn eerste twee seizoenen vierde en derde met 'Die Werkself' - al bleven prijzen uit.

Dat niet alle spelers kunnen aanhaken onder Schmidt, bleek uit een reactie van middenvelder Christoph Kramer, die bij Leverkusen terugkwam van een verhuur aan Borussia Mönchengladbach en niet wist wat hem overkwam.

"Ik heb nog nooit zo slecht gespeeld. Bij Gladbach speelden we op balbezit, maar hier wordt er veel meer gevraagd en gaat het veel sneller", zei Kramer. Het was bedoeld als compliment.

'Hij is overtuigd van zijn concept'

Schmidt liet bij Leverkusen ook zien dat hij niet met zich laat spotten. Tijdens een wedstrijd tegen Hoffenheim weigerde hij naar de tribune te vertrekken toen de scheidsrechter daar om vroeg, wat hem vijf wedstrijden schorsing opleverde.

Bovendien houdt de coach niet van kritiek op zijn aanvallende speelstijl. "Hij is overtuigd van zijn concept en kan een beetje boos worden als iemand er zijn vraagtekens bij plaatst", zei Leverkusen-directeur Rudi Völler een paar jaar geleden.

Het deed niets af aan Schmidts reputatie, want na zijn ontslag bij Leverkusen in maart 2017 - de club presteerde matig en zijn coachingstijl leek er uitgewerkt - had Schmidt aan opties geen gebrek. Hij werd zelfs genoemd als potentiële bondscoach van Oranje, maar zo ver kwam het niet.

Wat volgde, was een zomerse stap naar de Chinese Super League, waar Schmidt het goed deed met Beijing Sinobo Guoan. Hij leidde de club met zijn visie achtereenvolgens naar de negende en vierde plek.

Vorig seizoen presteerde Beijing Sinobo Guoan ook goed, maar drie nederlagen op rij in juli werden Schmidt fataal. De Duitser werd ontslagen, al waren de fans het er niet mee eens: ze gaven hem op het vliegveld massaal een emotioneel afscheid. Bij PSV krijgt hij een nieuwe kans om zijn excentrieke speelstijl toe te passen.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het emotionele afscheid van Roger Schmidt in China.