Het lijkt er niet op dat de wedstrijd tussen AS Roma en Sevilla in de achtste finales van de Europa League donderdag gespeeld kan worden. De Italianen kregen woensdag geen toestemming om in Spanje te landen en blijven zodoende in eigen land.

AS Roma meldt dat de UEFA later op woensdag een officiële mededeling zal doen over de wedstrijd. Het lijkt erop dat de Spaanse autoriteiten het vliegtuig van AS Roma niet willen accepteren vanwege de uitbraak van het coronavirus in het land.

Na China is Italië het land met de meeste besmettingen wereldwijd. Op dit moment hebben ruim 8.500 mensen in Italië het COVID-19-virus onder de leden. Om verdere verspreiding te voorkomen, gelden in het hele land onder meer reisbeperkingen.

De wedstrijd tussen het Sevilla van Luuk de Jong en het AS Roma van Justin Kluivert zou vanwege de uitbraak van het coronavirus sowieso achter gesloten deuren gespeeld worden. Het lijkt nu uitgesloten dat het duel in Spanje überhaupt doorgaat.

Italië besloot maandagavond alle sportwedstrijden in het land tot begin april op te schorten, maar de regering heeft logischerwijs geen bevoegdheid over internationale toernooien, zoals de Champions League en de Europa League. De UEFA is nog niet overgegaan tot een algehele afgelasting van Europese duels.

Eerder kondigde Getafe al aan niet naar Milaan af te willen reizen voor de ontmoeting met Internazionale in de Europa League vanwege het besmettingsgevaar in Italië. Die wedstrijd staat officieel nog gewoon op het programma donderdag.

