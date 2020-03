Joshua Zirkzee, Ryan Gravenberch, Lutsharel Geertruida en Sven Botman maken hun debuut in de voorselectie van Jong Oranje. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi speelt eind deze maand EK-kwalificatieduels met de leeftijdsgenoten van Wit-Rusland en Portugal.

Bayern München-aanvaller Zirkzee debuteerde eind vorig jaar in de Bundesliga en liet sindsdien een sterke indruk achter. De achttienjarige Nederlander speelde tot dusver vijf competitiewedstrijden en kwam daarin drie keer tot scoren.

Ajax-middenvelder Gravenberch, Feyenoord-verdediger Geertruida en sc Heerenveen-verdediger Botman, die van Ajax wordt gehuurd, braken dit seizoen eveneens door bij hun club. Botman is van die drie wel de enige speler met een vaste basisplek.

Naast Gravenberch wordt Ajax bij Jong Oranje vertegenwoordigd door Carel Eiting, Perr Schuurs en Kjell Scherpen, waarmee de Amsterdammers samen met FC Groningen hofleverancier zijn. De 'Trots van het Noorden' vaardigt met Azor Matusiwa, Jan Hoekstra, Daishawn Redan en Deyovaisio Zeefuik eveneens vier spelers af.

Bondscoach Van de Looi maakt op vrijdag 20 maart zijn definitieve selectie bekend. Jong Oranje begint op vrijdag 27 maart met een wedstrijd tegen Wit-Rusland in Doetinchem en neemt het vier dagen later in Barcelos op tegen Portugal.

De wedstrijden staan in het teken van de kwalificatie voor het EK 2021. Alle groepswinnaars en de beste nummer twee (van alle negen groepen) plaatsen zich rechtstreeks voor het eindtoernooi in Hongarije en Slovenië.