Bondscoach Ronald Koeman heeft woensdag Mohamed Ihattaren, Teun Koopmeiners en Owen Wijndal opgenomen in de voorselectie van Oranje voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Spanje in maart. Ook oudgedienden Tim Krul en Leroy Fer zitten erbij.

Voor Ihattaren (PSV), Koopmeiners en Wijndal (beiden AZ) is het de eerste keer dat ze tot de voorselectie van het Nederlands elftal behoren. Ihattaren maakte in november bekend Oranje boven het Marokkaanse elftal te verkiezen, maar werd tot nu nooit opgeroepen.

Feyenoord-middenvelder Fer en Norwich City-doelman Krul maken juist hun rentree in de voorselectie. Fer kwam in november 2014 voor de laatste keer in actie voor Oranje en Krul keepte in oktober 2015 zijn laatste interland. Hij raakte toen zwaar geblesseerd in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan.

Verdedigers Joël Veltman en Terence Kongolo, middenvelder Tonny Vilhena en aanvallers Memphis Depay, Donyell Malen en Steven Bergwijn ontbreken door blessures, terwijl Kenneth Vermeer gepasseerd is. De 34-jarige doelman verliet Feyenoord in januari voor Los Angeles FC in de MLS en lijkt uit beeld voor Oranje.

Spelers AZ beloond voor sterk seizoen

AZ is met vijf spelers hofleverancier van de voorselectie. De Alkmaarders, die momenteel met Ajax aan kop staan in de Eredivisie, worden naast Koopmeiners en Wijndal vertegenwoordigd door Marco Bizot, Calvin Stengs en Myron Boadu.

"Er staan een aantal jonge jongens op de lijst die in het oog springen, zoals Wijndal en Koopmeiners", zegt Koeman. "Dat ze erbij zitten heeft ook te maken met een aantal blessures, maar we willen hiermee het signaal afgeven dat ze goed bezig zijn."

Het Nederlands elftal neemt het op donderdag 26 maart in het Philips Stadion op tegen de Verenigde Staten (aftrap 20.45 uur). Drie dagen later wacht de ploeg van Koeman om 19.00 uur een krachtmeting met Spanje in de Johan Cruijff ArenA.

Volledige voorselectie

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City) en Jeroen Zoet (FC Utrecht)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Hans Hateboer (Atalanta), Matthijs de Ligt (Juventus), Stefan de Vrij (Inter) en Owen Wijndal (AZ)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Leroy Fer (Feyenoord), Mohamed Ihattaren (PSV), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (AZ), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Olympique Marseille) en Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Ajax), Steven Berghuis (Feyenoord), Myron Boadu (AZ), Luuk de Jong (Sevilla), Justin Kluivert (AS Roma), Quincy Promes (Ajax), Calvin Stengs (AZ) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)