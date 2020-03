Roger Schmidt kijkt erg uit naar zijn klus bij PSV. De 52-jarige Duitser werd dinsdag gepresenteerd als trainer voor de komende twee seizoenen.

"Het Nederlandse voetbal heeft me altijd kunnen bekoren en ik kijk er echt naar uit om in een voor mij compleet nieuwe omgeving aan de slag te gaan", zegt Schmidt op de site van PSV.

"Natuurlijk kende ik PSV beroepshalve, maar ik had geen specifieke kennis van de filosofie. Tijdens de vele gesprekken met Toon Gerbrands en John de Jong kreeg ik een goed beeld van de manier van werken en besefte ik steeds nadrukkelijk dat de visie van PSV op topvoetbal bij me past."

Schmidt is de eerste buitenlandse trainer van PSV sinds Eric Gerets in het seizoen 2001/2002. Hij had eerder onder meer Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen en het Chinese Beijing Guoan onder zijn hoede.

De Duitser is blij met de handelwijze van PSV. "Er is tot het zetten van de handtekeningen niets van onze ontmoetingen naar buiten gekomen. Ik vind dat veelzeggend over de manier waarop ze bij PSV met elkaar omgaan. Voor mij is vertrouwen dé basis om met elkaar aan de slag te gaan."

'Schmidt maakte telkens weer indruk'

Technisch manager De Jong van PSV is erg blij met het vastleggen van Schmidt. "In mijn tijd als scout heb ik zijn Red Bull Salzburg en Bayer Leverkusen vaak zien spelen. Dat maakte telkens weer indruk op me", vertelt hij.

"De energie waarmee die ploegen op zoek gingen naar het doel van de tegenstander, dat is echt mooi om te zien. Roger heeft de dubbel gewonnen met Red Bull Salzburg, de nationale beker in China en werd met Bayer Leverkusen derde en vierde in de Bundesliga. Hij heeft ervaring in de Champions League, kortom, een zeer aansprekend cv."

Ernest Faber, die eerder dit seizoen de ontslagen Mark van Bommel opvolgde, maakt het seizoen af bij PSV. Schmidt neemt volgend seizoen met Jörn Wolf zijn vaste assistent mee.