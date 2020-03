PSV heeft woensdag Roger Schmidt aangesteld als trainer voor volgend seizoen. De 52-jarige Duitser tekent een contract voor twee jaar bij de Eindhovenaren.

Schmidt neemt vanaf volgend seizoen de taken over van Ernest Faber, die sinds het ontslag van Mark van Bommel eind vorig jaar als interim-trainer voor de groep staat. Faber keert komende zomer terug als hoofd jeugdopleiding.

"Vanaf het eerste gesprek had ik een prettig gevoel bij PSV", zegt Schmidt op de site van de club. "Tijdens de vele gesprekken met Toon Gerbrands en John de Jong kreeg ik een goed beeld van de manier van werken en besefte ik steeds nadrukkelijk dat de visie van PSV op topvoetbal bij me past."

Tot afgelopen zomer was Schmidt nog trainer van het Chinese Beijing Sinobo Guoan, waar hij eind juli na twee jaar werd ontslagen. De oud-voetballer is vooral bekend door zijn periodes als trainer van Red Bull Salzburg (2012-2014) en Bayer Leverkusen (2014-2017).

Met Salzburg veroverde Schmidt in 2014 de dubbel. In datzelfde seizoen 2013/2014 maakte hij met de Oostenrijkse topclub indruk in Nederland door Ajax in de zestiende finales van de Europa League met dominant voetbal twee keer simpel opzij te zetten.

Trainersloopbaan Schmidt 2005-2007: Delbrücker SC

2007-2010: SC Preussen Münster

2011-2012: SC Paderborn 07

2012-2014: Red Bull Salzburg

2014-2017: Bayer Leverkusen

2017-2019: Beijing Sinobo Guoan

'Roger stond bovenaan onze lijst'

Schmidt leidde Bayer Leverkusen in zijn eerste twee seizoenen naar respectievelijk de vierde en derde plek in de Bundesliga, waarna hij in maart 2017 vanwege teleurstellende resultaten werd ontslagen.

Bij PSV wordt hij de eerste buitenlandse trainer sinds de Belg Eric Gerets, die van 1999 tot 2002 voor de groep stond in Eindhoven.

"Roger stond bovenaan onze lijst en we zijn er ontzettend blij mee dat hij voor PSV gekozen heeft", zegt technisch manager John de Jong. "We willen graag de baas zijn op het veld. Roger denkt daar hetzelfde over. In mijn tijd als scout heb ik zijn Red Bull Salzburg en Leverkusen vaak zien spelen. Dat maakte telkens weer indruk op me."

Schmidt neemt in de persoon van Jörn Wolf één assistent-trainer mee naar Eindhoven. Wolf was bij Bayer Leverkusen en Beijing Sinobo Guoan ook de rechterhand van Schmidt, die pas op zijn eerste werkdag officieel gepresenteerd wordt bij PSV.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie