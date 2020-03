Sarina Wiegman kijkt met een goed gevoel terug op het Tournoi de France. De bondscoach van de Oranjevrouwen heeft op het oefentoernooi veel nieuwe indrukken gekregen van haar ploeg in aanloop naar de Olympische Spelen van komende zomer.

"We hebben topwedstrijden gespeeld waar we veel uit hebben kunnen halen", zei Wiegman dinsdagavond bij de NOS na het 3-3-gelijkspel tegen Frankrijk. "Ook deze wedstrijd was weer heel leerzaam. Ik heb veel spelers in actie gezien en dat kan ik weer mooi tegen elkaar afzetten."

De Oranjevrouwen begonnen het vierlandentoernooi in Noord-Frankrijk met doelpuntloze remises tegen Brazilië en Canada. Wiegman maakte van die wedstrijden gebruik om veel spelers in actie te zien en stelde niet per definitie haar sterkste elftal op.

Het liefst had de bondscoach nog meer combinaties uit willen proberen, maar dat werd verhinderd door personele problemen. Zo moesten Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk het trainingskamp geblesseerd verlaten en keerde Aniek Nouwen uit voorzorg huiswaarts vanwege het coronavirus.

"Daardoor had ik wel wat minder mogelijkheden", erkende Wiegman, die desondanks vindt dat het vierlandentoernooi heel nuttig is geweest. "Richting Tokio zullen we weer wedstrijden van dit niveau krijgen. Nu is het afwachten hoe de speelsters zich de komende periode ontwikkelen en of ze fit blijven."

Door het doelpuntrijke gelijkspel tegen Frankrijk eindigde Nederland het Tournoi de France op de tweede plek met drie punten. De vicewereldkampioen bereidt zich nu voor op de EK-kwalificatieduels met Kosovo en Estland in april, waarna in juni de voorbereiding op de Spelen wordt gestart.

De Oranjevrouwen scoorden dinsdag drie keer tegen Frankrijk. (Foto: Pro Shots)