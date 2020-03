Enkele spelers van Arsenal zijn voor veertien dagen in quarantaine geplaatst omdat ze in contact zijn geweest met Evangelos Marinakis, eigenaar van voetbclub Olympiakos. Marinakis is positief getest op het coronavirus.

Het is nog onduidelijk om welke spelers het gaat. Ook vier leden van de staff van Arsenal zijn in quarantaine.

Door de quarantaine gaat de wedstrijd tegen Manchester City die woensdag gepland stond niet door. De wedstrijd wordt verplaatst naar een ander moment.

Dit is de eerste wedstrijd in de Engelse Premier League die is uitgesteld vanwege het coronavirus.