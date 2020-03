De Oranjevrouwen hebben dinsdag het Tournoi de France afgesloten met een spectaculair gelijkspel tegen Frankrijk. Het duel in een leeg stadion in Valenciennes eindigde door een late Franse goal in 3-3.

De Franse invaller Ouleymata Sarr tekende pas in de 94e minuut voor de gelijkmaker.

De Oranjevrouwen gaven zo voor de tweede keer een voorsprong uit handen. De ploeg kwam in de eerste helft op 0-2 door goals van basisdebutant Lynn Wilms en Sherida Spitse (penalty) en leidde twintig minuten voor tijd met 2-3 door een treffer van Lieke Martens.

De Nederlandse voetbalsters speelden vorige week al met 0-0 gelijk tegen Brazilië en Canada. De nummer twee van het WK eindigt het Tournoi de France op de tweede plek, achter Frankrijk.

De wedstrijd in het Stade du Hainaut werd vanwege de zorgen om coronavirus zonder toeschouwers gespeeld.

Lieke Martens krijgt de felicitaties na haar 2-3. (Foto: Pro Shots)

Wilms krijgt haar kans als rechtsback

Na Lineth Beerensteyn tegen Brazilië en Kika van Es tegen Canada kreeg dinsdag de pas negentienjarige Wilms de kans als rechtsback bij Oranje.

De speelster van FC Twente liet zich direct zien bij haar eerste basisplaats in de nationale ploeg. In de 29e minuut belandde de bal voor haar voeten nadat een inzet van Jackie Groenen werd gekraakt en schoot ze raak door de benen van keeper Solène Durand.

De eerste goal van Oranje op het Tournoi de France werd vier minuten later al gevolgd door de tweede. Na een overtreding op Martens benutte Spitse de toegekende penalty.

De ploeg van Wiegman leek met een 0-2-voorsprong de rust te halen, maar in de blessuretijd tekende Valérie Gauvin voor de aansluitingstreffer. Oranje kwam vervolgens in de tweede helft flink onder druk te staan en dat leverde een Franse strafschop op na hands van Spitse. Griedge Mbock Bathy faalde niet: 2-2.

In de 72e minuut kwam Nederland toch weer op voorsprong door een fraaie knal van Martens in de kruising, maar de zege kwam er niet. Sarr gleed in de vierde minuut van de blessuretijd de bal langs keeper Sari van Veenendaal: 3-3.

Frankrijk viert de winst van het Tournoi de France. (Foto: Pro Shots)