De Oranjevrouwen beginnen dinsdag in Valenciennes met basisdebutant Lynn Wilms aan het oefenduel met Frankrijk, de laatste wedstrijd van het Tournoi de France.

Wilms maakt zich op voor haar derde interland. De rechtsback deed in september als invaller mee in het EK-kwalificatieduel met Turkije (3-0-zege) en woensdag in het eerste oefenduel op dit toernooi met Brazilië (0-0).

Lineth Beerensteyn fungeert tegen Frankrijk als spits. Ze werd tegen Brazilië nog gebruikt als rechtsback, omdat bondscoach Sarina Wiegman zonder Desiree van Lunteren (gestopt) en Liza van der Most (zware blessure) een oplossing moet vinden voor de de positie rechts in de verdediging.

Nederland kan tegen Frankrijk niet beschikken over de vaste basisspelers Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk. De aanvaller en de middenvelder raakten geblesseerd tegen respectievelijk Brazilië en Canada (0-0).

Geen supporters welkom vanwege coronavirus

Ook Aniek Nouwen is er niet meer bij. Zij moest samen met een staflid voortijdig naar huis, omdat ze uit Noord-Brabant komt en er geen risico met haar werd genomen vanwege de vele besmettingen met het coronavirus in deze provincie.

Nederland kan door de doelpuntloze gelijke spelen tegen Brazilië en Canada hoogstens nog als tweede eindigen. Frankrijk is al zeker van de eerste plaats na twee nipte zeges op Canada (1-0) en Brazilië (1-0).

De confrontatie tussen Frankrijk en Nederland start om 21.00 uur in het Stade du Hainaut in Valenciennes. Er zijn geen supporters welkom vanwege het coronavirus, iets wat bij alle voetbalwedstrijden in Frankrijk voorlopig het geval is.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Bloodworth, Van Es; Spitse, Groenen, Roord; Van de Sanden, Beerensteyn, Martens.