Ronaldinho en zijn broer blijven in voorlopige hechtenis in Paraguay voor het gebruik van een vals paspoort. De Brazilianen verzochten de rechtbank in het land tot voorwaardelijke vrijlating of huisarrest, maar dat werd dinsdag afgewezen.

De 39-jarige Ronaldinho werd in de nacht van vrijdag op zaterdag net als zijn broer gearresteerd voor het in bezit hebben van een vals paspoort. De twee waren in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción om een boek te promoten en een clinic te geven.

Volgens lokale media verliet Ronaldinho Brazilië de woensdag ervoor met een Braziliaans paspoort, maar kwam hij Paraguay binnen met een vervalst Paraguayaans document. Hij zou dat paspoort hebben gekregen van criminelen.

Aanvankelijk zouden Ronaldinho en zijn broer er met een geldboete vanaf komen. De rechter wilde echter niet instemmen met het voorstel van de officier van justitie en besloot het tweetal alsnog te laten arresteren.

Ronaldinho viert binnenkort veertigste verjaardag

De advocaat van Ronaldinho gaf na de arrestatie van zijn cliënt, die over ruim een week zijn veertigste verjaardag viert, te kennen dat hij niet wist dat hij een vervalst paspoort had gekregen en hoopt hem snel vrij te krijgen.

Ronaldinho heeft al vaker problemen gehad met zijn paspoort. Zo werd zijn Braziliaanse reisdocument in 2018 ingenomen wegens een hoge belastingschuld. Dat papiertje kreeg hij later wel weer terug.

De oud-aanvaller werd in het verleden tot twee keer toe uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Hij maakte vooral furore bij FC Barcelona en droeg verder ook het shirt van onder meer AC Milan en Paris Saint-Germain.