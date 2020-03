Noni Madueke heeft dinsdag op zijn achttiende verjaardag zijn contract bij PSV met drie jaar verlengd. Het Engelse toptalent ligt nu tot medio 2024 vast in Eindhoven.

"Ik heb geen moment getwijfeld", zegt Madueke op de site van PSV over de verlenging. "Tot nu toe is PSV een succesverhaal en ik weet zeker dat er hier nog veel mooie momenten gaan komen."

De middenvelder annex aanvaller stapte in de zomer van 2018 vanuit de jeugdopleiding van Tottenham Hotspur over naar PSV. Hij gold toen al als een grote belofte in Engeland. Naar verluidt stond hij inmiddels in de belangstelling van grote clubs als Arsenal.

Madueke begon dit seizoen in PSV onder 19, maar debuteerde begin dit jaar in het uitduel met VVV-Venlo (1-1) als invaller al in het eerste elftal van PSV. Afgelopen zondag stond hij tegen FC Groningen (0-1-zege) voor het eerst in de basis.

"Noni is een voorbeeld voor de talenten uit onze opleiding, maar ook voor andere Engelse toptalenten", stelt technisch manager John de Jong. "Hij koppelt talent aan de wil om te werken en weet tegelijkertijd dat dit pas het begin is. Dit nieuwe contract heeft Noni echt zelf verdiend."

Madueke zal komend weekend niet in actie komen, omdat de thuiswedstrijd van PSV tegen FC Emmen van aanstaande zaterdag is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te bekijken hoe PSV de contractverlenging van Madueke aankondigt.

