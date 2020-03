Er vinden komend weekend geen Eredivisie-wedstrijden plaats in Brabant vanwege het coronavirus. De duels PSV-FC Emmen, Willem II-sc Heerenveen en RKC Waalwijk-FC Groningen zijn afgelast.

De Brabantse burgemeesters John Jorritsma (Eindhoven), Theo Weterings (Tilburg) en Jack Mikkers (Den Bosch) hebben dit dinsdag bekendgemaakt op een speciaal ingelaste persconferentie, na overleg met de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Brabant is de provincie die in Nederland het zwaarst getroffen is door het COVID-19-virus. Behalve het absolute aantal besmette gevallen speelt daarbij ook mee dat bij relatief veel gevallen onduidelijk is waar de besmetting is opgelopen.

PSV-FC Emmen en Willem II-sc Heerenveen stonden beide voor zaterdag op het programma, terwijl RKC Waalwijk-FC Groningen zondag afgewerkt had moeten worden. Het is nog onduidelijk wanneer de confrontaties worden ingehaald.

Ook streep door TOP Oss-FC Den Bosch

Naast de Eredivisie mag er ook in Brabant niet worden gevoetbald in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor er eveneens een streep gaat door het duel TOP Oss-FC Den Bosch van vrijdag.

De KNVB liet eerder op dinsdag al weten dat de bond woensdag met alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie om de tafel gaat zitten om de scenario's te bespreken.

De Eredivisie-wedstrijden ADO Den Haag-Fortuna Sittard (vrijdag), PEC Zwolle-Heracles Almelo, FC Utrecht-Vitesse (beide zaterdag), Sparta Rotterdam-Feyenoord, Ajax-FC Twente en VVV-Venlo-AZ (alle zondag) gaan vooralsnog wel gewoon door.

In de rest van Europa zijn ook al maatregelen genomen wegens het coronavirus. In Italië zijn alle wedstrijden voorlopig gecanceld en in Spanje, Frankrijk en Portugal worden alle duels zonder fans gespeeld, net als bij veel confrontaties in Duitsland.

