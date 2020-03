Sarina Wiegman verheugt zich op de ontmoeting met gastland Frankrijk bij de afsluiting van het Tournoi de France. De bondscoach van de Oranjevrouwen denkt dat haar ploeg zeker kans maakt op een zege, ook al ontbreken er wat speelsters.

"Frankrijk heeft echt een topteam met heel veel kwaliteit: snelheid, power, lengte en voetbalvermogen. Het is een heel uitdagende wedstrijd", zegt Wiegman bij de NOS.

"Hoewel wij een aantal speelsters missen die normaal gesproken in de basis staan, denk ik dat we een behoorlijk team op de been kunnen brengen en dat het een mooie wedstrijd wordt."

Wiegman zag tijdens het oefentoernooi in Frankrijk onder anderen topscorer aller tijden Vivianne Miedema afhaken, net als Daniëlle van de Donk, Aniek Nouwen en Victoria Pelova.

De basiself van de Oranjevrouwen tegen Brazilië, waarvan Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Aniek Nouwen er niet meer bij zijn. (Foto: Pro Shots)

'Tegen Brazilië speelden we goed'

Oranje speelde in de eerste twee wedstrijden met 0-0 gelijk tegen zowel Brazilië als Canada. Wiegman heeft een verklaring voor die gelijke spelen.

"Tegen Brazilië speelden we goed en hebben we minimaal vijf honderdprocentkansen gecreëerd die er normaal in gaan. Verder hebben we heel weinig weggegeven. Tegen Canada heeft een behoorlijk aantal jonge talenten gespeeld."

Het Tournoi de France geldt voor Nederland als voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. Het land dat na drie wedstrijden de meeste punten heeft, wint het toernooi.

Frankrijk-Nederland begint dinsdag om 21.00 uur. Vanwege het coronavirus wordt de wedstrijd in Stade de Hainaut in Valenciennes achter gesloten deuren gespeeld.