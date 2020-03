Robert Mühren deed maandagavond niet voor het eerst dit seizoen van zich spreken door een werelddoelpunt te maken namens SC Cambuur. De spits hielp zijn ploeg uiteindelijk met twee goals aan een 0-3-zege op Jong AZ.

Vooral Mührens eerste treffer was fraai: hij werd de diepte ingestuurd en schoot de bal vanuit een moeilijk hoek prachtig over Jong AZ-keeper Rody de Boer heen.

"Met de week worden ze mooier. Of deze mooier was dan die van vorige week? Ik heb geen idee", aldus Mühren, die dit seizoen vaker dergelijke doelpunten maakte en al op 26 goals staat, tegen FOX Sports.

"Ik nam de bal aan op mijn borst, vuurde en zag 'm in de verre kruising vliegen. Ik zit in een fase dat alles erin vliegt. Ik moest er zelf om lachen. Het is absurd."

Cambuur-trainer Henk de Jong heeft bewondering voor de dertigjarige Mühren. "Hij helpt ons niet alleen met doelpunten, maar ook met druk zetten. Als je goed in je vel zit, krijg je dit soort goals. Ik heb ze zelf nooit zo gemaakt."

Cambuur is hard op weg naar de Eredivisie. De club uit Leeuwarden gaat met 66 punten uit 29 speelrondes aan kop in de Keuken Kampioen Divisie, op vier punten gevolgd door De Graafschap. Het gat naar nummer drie FC Volendam is groot en de top twee promoveert rechtstreeks.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om het doelpunt van Robert Mühren te zien.

