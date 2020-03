Leicester City heeft maandagavond voor het eerst sinds januari weer eens een Premier League-wedstrijd gewonnen. 'The Foxes' waren mede dankzij twee treffers van Jamie Vardy met 4-0 te sterk voor het Aston Villa van Anwar El Ghazi, die het laatste half uur als invaller meedeed.

Harvey Barnes opende vijf minuten voor rust de score in het King Power Stadium, met dank aan doelman Pepe Reina. De 37-jarige Spanjaard van Aston Villa kwam ver uit zijn doel om de bal weg te werken, maar tastte mis en keek toe Barnes hoe de bal in een leeg doel schoot.

In de 63e minuut vergrootte Leicester de marge naar twee. De bal ging op de stip na hands van Tyron Mings en Vardy schoot de penalty - vier minuten na zijn invalbeurt - door het midden raak. De spits tekende een kwartier later ook voor de derde treffer met een schot in de korte hoek en Barnes maakte er in de 85e minuut nog 4-0 van.

Door zijn doelpuntenproductie tegen laagvlieger Aston Villa gaat Vardy alleen aan kop op de topscorerslijst van de Premier League met negentien doelpunten, twee meer dan Arsenal-spits Pierre-Emerick Aubameyang. Het was de eerste keer in 2020 dat Vardy tot scoren kwam.

Voor Leicester is het de eerste competitiezege sinds 22 januari, toen West Ham United met 4-1 werd verslagen. Daarna won de ploeg van trainer Brendan Rodgers niet van Chelsea, Wolverhampton Wanderers, Manchester City en Norwich City.

Leicester verstevigde de derde plek en staat nu op 53 punten, vier minder dan nummer twee Manchester City en vijf meer dan nummer vier Chelsea. De bovenste vier ploegen in de Premier League plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League.

Jamie Vardy scoorde twee keer voor Leicester City. (Foto: Pro Shots)

