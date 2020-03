SC Cambuur gaat weer iets steviger aan kop in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg uit Leeuwarden won maandagavond mede dankzij een schitterend doelpunt van topscorer Robert Mühren met 0-3 van Jong AZ.

Mühren opende in de negentiende minuut op zeer fraaie wijze de score in Wijdewormer. De spits schoot de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied hard over doelman Rody de Boer heen en via de paal in het doel.

Tien minuten voor rust maakte Mühren er ook 0-2 van, waarmee hij voor zijn 26e competitietreffer van het seizoen tekende en zijn eerste plek op de topscorerslijst van de Eerste Divisie verstevigde. Michael Breij maakte er in blessuretijd nog 0-3 van.

Cambuur boekte al de zesde competitiezege op rij en staat nu op 66 punten, vier meer dan naaste belager De Graafschap. De ploeg uit Doetinchem won zondag met 1-2 bij Go Ahead Eagles.

NEC vocht zich maandagavond in extremis langs Jong FC Utrecht. De Domstedelingen kwamen na drie minuten nog op voorsprong via een strafschop van Jonas Arweiler, maar NEC trok de stand in de 25e minuut gelijk door een benutte penalty van Zian Flemming.

Het leek bij 1-1 te blijven op sportcomplex Zoudenbalch, maar Ole Romeny tekende diep in blessuretijd voor de winnende treffer namens NEC. De Nijmegenaren staan nu op 45 punten, goed voor de achtste plek.

De spelers van NEC vieren de late zege in Utrecht. (Foto: Pro Shots)

