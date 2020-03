Manchester United heeft maandag het aflopende contract van Tahith Chong verlengd. Het Nederlandse talent ligt nu tot medio 2022 vast bij de Premier League-club, met de optie op een extra jaar.

Chong speelt sinds 2016 voor United, dat hem destijds wegplukte uit de jeugdopleiding van Feyenoord. De twintigjarige vleugelspeler maakte begin 2019 in de gewonnen FA Cup-wedstrijd tegen Reading (2-0) zijn officiële debuut voor 'The Red Devils'.

Daarna speelde Chong nog dertien officiële duels in de hoofdmacht, waarin hij één assist leverde. Dit seizoen zit Chong vaker niet dan wel bij de selectie en hij mocht in slechts drie Premier League-wedstrijden invallen, maar United verwacht veel van hem in de toekomst.

"Tahith werkt elke dag keihard en blijft zichzelf maar verbeteren", zegt manager Ole Gunnar Solskjaer op de site van United. "Gezien zijn leeftijd, kwaliteiten en arbeidsethiek heeft hij een mooie toekomst bij Manchester United."

De op Curaçao geboren Chong, die meerdere jeugdelftallen van Nederland doorliep en zes wedstrijden voor Jong Oranje achter zijn naam heeft staan, is blij met het vertrouwen dat United in hem toont.

"Het was een droom die uitkwam toen ik als jonge speler naar Manchester United ging en het is een eer dat ik elke keer het shirt van deze club mag aantrekken", zegt hij. "Ik werk elke dag hard om me te ontwikkelen. Dit is de beste omgeving om mijn spel te verbeteren."

