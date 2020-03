FC Emmen moet het de komende weken zonder Michael de Leeuw stellen. De topscorer van de Eredivisionist moet zich laten opereren vanwege een knieblessure.

De Leeuw raakte zaterdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (3-0-winst) al vroeg geblesseerd, zonder dat er een duel met een tegenstander aan vooraf ging. De 33-jarige spits moest zich na 22 minuten laten wisselen voor Luka Adzic.

Uit onderzoek bleek maandag dat De Leeuw zijn buitenmeniscus heeft beschadigd en onder het mes moet. Hij wordt woensdag geopereerd en wacht dan een revalidatie van "meerdere weken".

De blessure van De Leeuw is een forse aderlating voor FC Emmen. De aanvoerder van de Drentenaren maakte dit seizoen al negen treffers in de Eredivisie en leverde in de eerste 26 duels van het seizoen ook vier assists. Hij miste tot dusver nog geen wedstrijd.

FC Emmen staat op dit moment twaalfde in de Eredivisie met 32 punten, zes meer dan nummer zestien Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Dick Lukkien wacht deze maand nog een zware uitwedstrijd tegen PSV (zaterdag) en een thuisduel met FC Utrecht (22 maart).

