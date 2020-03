FC Twente en Heracles Almelo gaan de jeugdopleiding vanaf volgend seizoen op gelijkwaardige basis invullen. De twee clubs uit Overijssel sloten maandag een overeenkomst voor de komende tien jaar.

FC Twente en Heracles hebben al sinds 2003 een gezamenlijke jeugdopleiding, maar de club uit Enschede betaalt nu nog een stuk meer dan de Almeloërs. Vanaf volgend seizoen werken Twente en Heracles met een begroting van 1,8 miljoen euro en betalen ze ieder negen ton.

Het was al langer het plan om de samenwerking te intensiveren. In oktober 2019 tekenden FC Twente en Heracles een intentieovereenkomst en in de laatste maanden legden de rivalen de laatste hand aan het plan.

"De regio is te klein voor twee academies op niveau", zegt technisch manager Tim Gilissen van Heracles. "In het belang van het regionale talent geloven we dan meer in samenwerken dan in concurreren."

Door de intensievere samenwerking kunnen talenten er vanaf volgend seizoen ook voor kiezen om door te stromen naar Heracles in plaats van FC Twente. "Het is uniek in Nederland dat er twee uitstroommogelijkheden zijn naar eerste elftallen van een club in het betaalde voetbal", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen van Twente.

De training- en wedstrijdlocaties blijven onveranderd. De jongste jeugdteams trainen op Sportcampus Diekman in Enschede en de ploegen in de bovenbouw doen dat op het trainingscentrum in Hengelo, waar ook de wedstrijden worden gespeeld.

De fans van FC Twente zien de intensievere samenwerking met rivaal Heracles Almelo niet zitten. (Foto: Pro Shots)