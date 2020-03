Tottenham Hotspur moet het enige tijd stellen zonder Steven Bergwijn. De 22-jarige Nederlander heeft zaterdag in het Premier League-duel met Burnley (1-1) een enkelblessure opgelopen.

"We kunnen na onderzoek van onze medische staf bevestigen dat Bergwijn zijn linkerenkel flink verzwikt heeft tegen Burnley", meldt Tottenham Hotspur in een verklaring. "Hij zal nu langere tijd moeten revalideren."

De aanvaller speelde de wedstrijd tegen Burnley wel uit, ook omdat manager José Mourinho na 78 minuten door zijn drie wisselmogelijkheden heen was.

Bergwijn kwam in januari voor 32 miljoen euro over van PSV. Hij was tot nu toe in zeven officiële duels voor de 'Spurs' goed voor twee goals.

De negenvoudig Oranje-international mist dinsdag in ieder geval de return tegen RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League. De Duitsers wonnen drie weken geleden in Londen met 0-1.

Mourinho zal voorin flink moeten puzzelen, want de aanvallers Son Heung-min en Harry Kane zijn ook geblesseerd. Kane stond maandag wel weer op het trainingsveld.