PSV'er Yanick van Osch komt de rest van dit seizoen niet meer in actie. De 22-jarige reservekeeper, die pas vorige maand zijn rentree maakte na een zware knieblessure, heeft tijdens een training zijn pols gebroken.

"Het was echt domme pech, een van de laatste ballen van een training", zegt Van Osch maandag op de site van PSV.

"Ik ben pas net weer fit na een zware knieblessure, dus dit is voor mij persoonlijk een enorme teleurstelling. Dit seizoen kom ik niet meer in actie, dat staat vast."

De Brabander scheurde vorig jaar januari bij een trainingskamp in Qatar een kruisband af in zijn knie. Hij speelde een maand geleden weer zijn eerste wedstrijd namens Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

Van Osch, die nog een contract tot komende zomer heeft in Eindhoven, wacht nog op zijn debuut voor het eerste elftal van PSV. Hij speelde al wel vijftig wedstrijden voor Jong PSV. De Duitser Lars Unnerstall is de eerste doelman van de huidige nummer vier van de Eredivisie.

