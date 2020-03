Zinédine Zidane neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de nederlaag die Real Madrid zondag bij Real Betis leed. 'De Koninklijke' ging met 2-1 onderuit en verloor de koppositie na een week weer aan FC Barcelona.

"Het is volledig mijn schuld. Dit was onze slechtste wedstrijd van het seizoen, waarin we geen moment echt meededen. Ik heb er geen verklaring voor", zei Zidane na de nederlaag in Estadio Benito Villamarín.

"Mijn spelers probeerden het wel, maar er kwam niets uit. We moeten nu gaan analyseren wat ons is overkomen en weer vooruitkijken, want er is nog genoeg perspectief. We moeten nog elf wedstrijden lang vechten."

In de slotfase van de eerste helft tekende Karim Benzema in Sevilla uit een strafschop voor de gelijkmaker, maar dat bleek niet genoeg voor een goed resultaat. In de slotfase tekende Cristian Tello voor de winnende goal.

Karim Benzema en Luka Modric lopen er verslagen bij in Sevilla. (Foto: Pro Shots)

'We schoten in alles tekort'

De 47-jarige Zidane wilde niet één schuldige aanwijzen voor het verlies. "Het lag vandaag aan iedereen, van de aanval tot de verdediging. Wat me het meest heeft gestoord, is hoe slordig we waren in balbezit."

Real zag rivaal Barcelona zaterdag al met 1-0 winnen van Real Sociedad, wat betekent dat de Catalanen nu twee punten voorsprong hebben op de Madrilenen. De volgende wedstrijd van Real is vrijdag, wanneer Eibar naar Estadio Santiago Bernabéu komt.

Vier dagen later moet de ploeg van Zidane op bezoek bij Manchester City proberen om een nieuwe vroege eliminatie in de Champions League te voorkomen. Het heenduel ging met 1-2 verloren.

