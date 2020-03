Dick Advocaat is van plan om eind deze maand duidelijkheid te geven over zijn toekomst bij Feyenoord. De 72-jarige trainer kan zeer waarschijnlijk langer blijven in De Kuip.

"Eind maart of misschien toch eerder. Ik maak het in ieder geval niet vóór Feyenoord-Ajax bekend", zegt Advocaat maandag tegen De Telegraaf over het moment waarop hij meer zal vertellen over zijn toekomst. De Klassieker staat 22 maart op het programma.

Advocaat tekende eind oktober als opvolger van de opgestapte Jaap Stam tot het einde van het seizoen bij het toen nog zwalkende Feyenoord. Onder leiding van de bondscoach van Oranje zijn de Rotterdammers aan een enorme opmars bezig.

Feyenoord is inmiddels de nummer drie van de Eredivisie en heeft een achterstand van zes punten op Ajax en AZ. Bovendien staat de vijftienvoudig landskampioen in de finale van de TOTO KNVB Beker, waarin FC Utrecht de tegenstander is.

Advocaat, die Cor Pot en John de Wolf meenam als assistenten, is bij Feyenoord bezig aan zijn zevende klus in de Eredivisie. In het buitenland was hij coach van Glasgow Rangers, Borussia Mönchengladbach, FC Zenit, Sunderland en Fenerbahçe.

Verder was de Hagenaar bondscoach van Nederland, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië.

