Real Madrid is de koppositie in La Liga weer kwijtgeraakt aan FC Barcelona. 'De Koninklijke' verloor zondagavond met 2-1 bij Real Betis, terwijl de Catalanen zaterdag wel met 1-0 van Real Sociedad wonnen.

Betis kwam vijf minuten voor rust op voorsprong dankzij een schitterende treffer van Sidnei. De Braziliaan schoot de bal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied hard in de rechterbovenhoek.

Op slag van rust kwam Real op gelijke hoogte. Karim Benzema benutte een penalty nadat Marcelo in het zestienmetergebied werd neergehaald door Sidnei. Cristian Tello zorgde acht minuten voor tijd voor de winnende van Betis door een snelle counter af te ronden.

Vorige week nam Real de koppositie in Spanje juist over van Barcelona door winst in de Clásico (2-0). Door de derde competitienederlaag van het seizoen staat de formatie van coach Zinédine Zidane nu tweede met twee punten achterstand op de aartsrivaal. Betis is de nummer twaalf van de ranglijst.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga

Vreugde bij Bayern na de openingstreffer van Thomas Müller. (Foto: Pro Shots)

Bayern verstevigt koppositie in Bundesliga

Eerder op de dag verstevigde Bayern München de koppositie in de Bundesliga dankzij een 2-0-zege op FC Augsburg. De 'Rekordmeister' kwam acht minuten na rust op voorsprong via een treffer van Thomas Müller, die een schitterende pass van Jérôme Boateng over de verdediging van de bezoekers binnen volleerde.

In blessuretijd stelde invaller Leon Goretzka de overwinning voor de thuisploeg veilig na een combinatie met Serge Gnabry. Joshua Zirkzee werd twintig minuten voor tijd gewisseld bij de thuisploeg. Bij Augsburg maakte Jeffrey Gouweleeuw de negentig minuten vol.

Bayern gaat met vier punten voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund aan kop in de Bundesliga. Dortmund won zaterdag met 1-2 bij Borussia Mönchengladbach. Nummer drie RB Leipzig kwam zaterdag niet verder dan 0-0 bij VfL Wolfsburg en heeft nu vijf punten achterstand.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Bundesliga