De spelers van Serie B-club Pescara zijn zondagavond met mondkapjes verschenen voorafgaand aan de wedstrijd tegen Benevento. Scheidsrechter Antonio Rapuano verbood de ploeg echter hiermee te spelen.

Pescara verscheen op het veld met mondkapjes vanwege het coronavirus waardoor Italië zwaar is getroffen. Zondag steeg het aantal doden als gevolg van het COVID-19-virus in het Zuid-Europese land naar 366.

"Omdat we ons zorgen maakten om de gezondheid van onze spelers en die van de tegenstander, kwamen we met mondkapjes het veld op", verklaart Pescara op Twitter. "Deze hebben we alleen verwijderd op verzoek van de scheidsrechter."

Zonder de blauwe mondkapjes ging Pescara met 4-0 onderuit in de uitwedstrijd bij koploper Benevento, waar Filippo Inzaghi coach is. Benevento heeft maar liefst twintig punten voorsprong op nummer twee Crotone. Pescara is de nummer veertien in de Serie B.

Vorige week werd besloten dat alle sportevenementen in Italië tot 3 april zonder publiek worden afgewerkt vanwege het coronavirus. Komende dinsdag beslist de Italiaanse voetbalbond FIGC of de competities toch stilgelegd moeten worden.

Het coronavirus in het kort