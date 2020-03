Manchester City-coach Josep Guardiola neemt doelman Ederson niets kwalijk na de 2-0-nederlaag van zijn ploeg bij Manchester United. De Braziliaanse doelman ging bij beide tegendoelpunten in de fout.

"Hij heeft ook een of twee reddingen verricht en is een geweldige keeper", zei Guardiola na de wedstrijd op Old Trafford. "Ik vind niet dat ik moet oordelen over mijn spelers, want fouten zijn onderdeel van de wedstrijd. Ik weet zeker dat hij zich zal revancheren."

Ederson ging bij de openingstreffer van Anthony Martial niet helemaal vrijuit. In blessuretijd leidde hij ook de 2-0 in met een verre uitgooi die recht in de voeten kwam van Scott McTominay. De invaller profiteerde optimaal en schoot de bal in het lege doel.

Ondanks de nederlaag is Guardiola tevreden over het spel van zijn ploeg. "Het was een goede wedstrijd. Er ging wel het een en ander mis in het laatste kwartier voor rust, maar in de tweede helft herstelden we ons", analyseerde de Spanjaard.

Door het verlies heeft City nu 25 punten achterstand op koploper Liverpool, dat wel een wedstrijd meer heeft gespeeld. Manchester United neemt de vijfde plaats in op de ranglijst.

United-coach Ole Gunnar Solskjaer was lovend over het optreden van zijn elftal. "De drang, de houding, de toewijding en de connectie tussen de fans en de spelers vond ik het mooist om te zien", aldus de Noor. "We merken dat we beter worden als team, maar we staan nog altijd vijfde."

Teleurstelling bij Manchester City na de nederlaag. (Foto: Pro Shots)

