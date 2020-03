PSV boekte zondag op bezoek bij FC Groningen de vierde zege in de laatste vijf wedstrijden (0-1), maar de Eindhovenaren erkenden na afloop dat het spel niet best was in Hitachi Capital Mobility Stadion.

"Het was echt een potje slecht, vooral in de tweede helft", zei Jorrit Hendrix met een flauwe glimlach tegen FOX Sports. "Er is dus werk aan de winkel, maar ik ben ook opgelucht en blij, want het resultaat is heilig. Zeker als je bedenkt waar we vandaan komen."

De middenvelder gaf in de zestiende minuut de assist bij de enige goal van de wedstrijd, gemaakt door Denzel Dumfries. Ook de aanvoerder zag dat het spel van PSV zeker na de rust naar een bedenkelijk niveau zakte.

"De tweede helft was dramatisch", zei Dumfries tegen FOX Sports. "We liepen achteruit, speelden niet meer ons eigen spel en toonden geen discipline meer. Daarmee maakten we het onszelf erg moeilijk. We hadden gewoon zo door moeten gaan als in de eerste helft."

FC Groningen had tijdens het duel 57 procent van het balbezit en noteerde ook meer schoten op goal dan de bezoekers uit Brabant (dertien om zeven). Keeper Lars Unnerstall behoedde PSV in de tweede helft voor puntenverlies met goede reddingen op schoten van Mo El Hankouri, Ajdin Hrustic en Ahmed El Messaoudi.

"We moeten blij zijn dat Lars goed keepte, want hij zorgt ervoor dat we hier drie punten pakken", aldus trainer Ernest Faber. "Onze eerste helft was nog wel oké, de tweede helft was heel slecht. Maar goed, dertien punten uit de laatste vijf wedstrijden is prima."

