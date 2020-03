PSV heeft zondag goede zaken gedaan in de Eredivisie. De Eindhovenaren boekten op bezoek bij FC Groningen een zwaarbevochten 0-1-zege.

Denzel Dumfries tekende na een kwartier voor de enige treffer van de wedstrijd en zijn zevende doelpunt van dit Eredivisie-seizoen. Alleen de geblesseerde Donyell Malen kwam vaker tot scoren voor PSV dan de rechtsback (elf keer), terwijl Cody Gakpo net als Dumfries zeven goals op zijn naam heeft staan.

Door de zege op Groningen heeft PSV inmiddels vijf duels op rij niet meer verloren. Na de topper tegen Ajax (1-0-verlies) van begin februari wonnen de Eindhovenaren van Willem II (3-0), ADO Den Haag (0-3) en Vitesse (1-2) en pakten ze een punt in de topper tegen Feyenoord (1-1).

Door de veertiende overwinning van dit seizoen komt PSV op 49 punten, één minder dan nummer drie Feyenoord. De Rotterdammers hebben wel een wedstrijd minder gespeeld dan de ploeg van trainer Ernest Faber. Groningen blijft op de negende plek steken.

PSV moest het zondag in het Hitachi Capital Mobility Stadion zonder de niet fitte Mohamed Ihattaren en de geschorste Gakpo stellen. Daardoor mocht Ritsu Doan aan de aftrap staan tegen de club waar hij van 2017 tot afgelopen zomer voor speelde.

Denzel Dumfries maakte zijn zevende competitietreffer van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

FC Groningen komt pas in laatste kwartier tot leven

Groningen en PSV maakten geen spektakel van het sluitstuk in de 26e speelronde. Het initiatief in de beginfase lag bij Groningen, dat ook het dichtst bij de openingstreffer was. Ko Itakura zag zijn volley uit een corner van de lijn gehaald worden en Deyovaisio Zeefuik verspeelde een goede mogelijkheid door de bal niet goed aan te nemen.

Waar het initiatief bij Groningen lag, was het PSV dat na een kwartier de score opende. Dumfries stoomde op aan de rechterkant, nam een hoge bal fraai met zich mee en werkte de bal in de verre hoek achter doelman Sergio Padt. Even later leek de rechtsback ook de 2-0 in te leiden, maar Sam Lammers kwam net tekort om zijn voorzet binnen te tikken.

Na een sterke beginfase liet Groningen zich zelden meer voor het doel van Lars Unnerstall zien en dat bleef ook na rust zo, terwijl PSV net zo weinig uitrichtte. De tweede helft ontbrandde in het laatste kwartier alsnog dankzij een sterk slotoffensief van de thuisploeg. Mo El Hankouri zag zijn gekrulde schot al in de verre hoek belanden, maar Unnerstall kreeg er nog een hand tegenaan.

Het was aan de Duitse keeper te danken dat PSV ook daarna een tegentreffer bespaard bleef, want hij tikte even later ook gevaarlijke afstandsschoten van Ajdin Hrustic en Ahmed El Messaoudi uit het doel. De laatste grote mogelijkheid op de gelijkmaker was voor Hrustic in de 89e minuut, maar hij schoot al vallend over en dus kwam PSV met de schrik vrij.

