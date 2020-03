Trainer Dick Advocaat is erg content met het niveau dat Feyenoord de laatste tijd laat zien. De Rotterdammers wonnen zondag met 2-0 van Willem II en zijn inmiddels al veertien duels op rij ongeslagen in de Eredivisie.

"We hebben nu drie zware wedstrijden gespeeld waar we op een heel goede manier doorheen zijn gekomen", doelde Advocaat bij FOX Sports op de duels met PSV (1-1 vorige week zondag), NAC Breda (7-1-winst in TOTO KNVB Beker donderdag) en Willem II.

"Dat is toch leuk om mee te maken? We speelden nu tegen een ploeg die maar net onder ons staat en toch zijn we geen moment in de problemen gekomen. De eerste helft was zelfs zeer overtuigend, al hoopte ik dat we na rust verder uit zouden lopen."

Feyenoord leidde halverwege al met 2-0 tegen Willem II door treffers van Jens Toornstra en Steven Berghuis, maar de thuisploeg nam in de tweede helft gas terug. Zelfs op minder dan 100 procent kwam Feyenoord amper in de problemen en had de ploeg van Advocaat vaker moeten scoren.

Feyenoord rekende zonder veel problemen af met Willem II. (Foto: Pro Shots)

'We namen weinig initiatief meer na rust'

Aanvoerder Berghuis, die tegen Willem II zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen maakte, weet wel hoe het komt dat zijn ploeg ver terugviel. "We namen weinig initiatief meer, omdat we twijfelden tussen het verdedigen en het uitbouwen van de voorsprong. Eigenlijk hadden we het niveau van de eerste helft door moeten trekken."

Invaller Luciano Narsingh kreeg in de slotfase nog twee dotten van kansen, maar hij stuitte beide keren op doelman Timon Wellenreuther. "Narsingh kwam wel in die positie en dat is zeer positief", verdedigde Berghuis zijn collega-aanvaller. "Bij de eerste kans deed hij alles goed, maar soms gaat zo'n bal mis."

De overwinning kwam ondanks die missers van Narsingh niet meer in gevaar, waardoor Feyenoord de zevende thuisoverwinning op rij boekte. De Rotterdammers hebben zes punten minder dan koplopers Ajax en AZ en mogen nog altijd dromen van de landstitel.

