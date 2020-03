Bayern München heeft zondag in de Bundesliga zijn vierde competitiezege op rij geboekt. De koploper versloeg op eigen veld FC Augsburg met 2-0. In Engeland verstevigde Chelsea de vierde plek dankzij een 4-0-zege op Everton.

Bayern kwam acht minuten na rust op voorsprong tegen Augsburg via een treffer van Thomas Müller, die een schitterende pass van Jérôme Boateng over de verdediging van de bezoekers binnen volleerde.

In blessuretijd stelde invaller Leon Goretzka de overwinning voor de 'Rekordmeister' veilig na een combinatie met Serge Gnabry. Joshua Zirkzee werd twintig minuten voor tijd gewisseld bij de thuisploeg. Bij Augsburg maakte Jeffrey Gouweleeuw de negentig minuten vol.

Bayern gaat met vier punten voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund aan kop in de Bundesliga. Dortmund won zaterdag met 1-2 bij Borussia Mönchengladbach. Nummer drie RB Leipzig kwam zaterdag niet verder dan 0-0 bij VfL Wolfsburg en heeft nu vijf punten achterstand.

Chelsea viert de treffer van Willian. (Foto: Pro Shots)

Chelsea eenvoudig langs Everton

Op Stamford Bridge zorgde Mason Mount na een kwartier uit de draai voor de openingstreffer van Chelsea tegen Everton. Zeven minuten later rondde Pedro een snelle uitbraak van Chelsea af. Willian voerde de score kort na rust verder op met een afstandsschot en even later bepaalde Olivier Giroud de eindstand met een intikker.

Door de overwinning heeft Chelsea nu vijf punten voorsprong op nummer vijf Wolverhampton Wanderers, dat zaterdag gelijkspeelde tegen Brighton & Hove Albion (0-0). Nummer zes Sheffield United heeft eveneens vijf punten achterstand, maar ook een duel minder gespeeld.

De bovenste vier plaatsen geven dit Premier League-seizoen recht op Champions League-deelname. Omdat de huidige nummer twee Manchester City vanwege het schenden van de regels omtrent de Financial Fair Play de komende twee seizoenen niet in de Champions League mag uitkomen, kan het laatste ticket ook nog naar de nummer vijf van de ranglijst gaan.

Manchester City speelt later op de dag nog de derby tegen Manchester United. De confrontatie op Old Trafford begon om 17.30 uur.

