De Graafschap heeft de druk in de Keuken Kampioen Divisie bij koploper SC Cambuur gelegd. De Doetinchemmers wonnen zondag met 1-2 bij Go Ahead Eagles. NAC Breda boekte een ruime zege op Roda JC.

Ralf Seuntjens opende na negen minuten de score voor De Graafschap tegen Go Ahead. Kort na rust verdubbelde Branco van den Boomen de voorsprong, waarna Maarten Pouwels de spanning in de slotfase nog even terugbracht.

Door de overwinning heeft nummer twee De Graafschap nu één punt achterstand op Cambuur. De Friezen gaan maandagavond nog op bezoek bij Jong AZ. Go Ahead zakt naar de zesde plaats.

In Breda kende NAC een eenvoudige middag tegen Roda: 4-1. Jan Paul van Hecke opende na een klein kwartier uit een penalty de score voor de thuisploeg, waarna Finn Stokkers aan het einde van de eerste helft voor de 2-0 zorgde.

Roda kwam na rust nog terug via een strafschop van Roland Alberg, maar een kwartier voor tijd stelde NAC de drie punten door doelpunten van Pelé van Anholt en Mounir El Allouchi veilig.

NAC klimt door de overwinning naar de vijfde plaats. Het geplaagde Roda is terug te vinden op de zeventiende plek. Bij de Limburgse club zat de nieuwe hoofdtrainer René Trost nog niet op de bank, maar werden de honneurs nog waargenomen door interim-coach Maurice Verberne.

