Feyenoord heeft zondag de zevende thuiszege op rij geboekt in de Eredivisie. De Rotterdammers waren in De Kuip met 2-0 te sterk voor Willem II.

Jens Toornstra opende na een half uur de score in Rotterdam en vijf minuten later maakte Steven Berghuis er vanaf de stip 2-0 van. Willem II liet zich na rust wat meer zien, maar de 'Tricolores' wisten de spanning niet meer terug in de wedstrijd te brengen.

Door de overwinning op Willem II is Feyenoord nu veertien duels op rij ongeslagen in de Eredivisie. De vorige keer dat de Rotterdammers zo'n reeks neerzetten, was tussen februari en oktober 2016 (22 achtereenvolgende wedstrijden zonder nederlaag).

Het dit seizoen sterk presterende Willem II verkeert juist in mindere vorm. De ploeg van trainer Adrie Koster bleef voor de vierde keer in de laatste vijf wedstrijden zonder zege, maar bezet met 44 punten nog altijd de vijfde plek in de Eredivisie.

Feyenoord blijft door de zege enigszins in het spoor van koplopers Ajax en AZ, die zes punten meer hebben. Nummer vier PSV heeft vier punten minder dan Feyenoord (en een duel meer gespeeld) en neemt het zondag nog om 16.45 uur op tegen FC Groningen.

Steven Berghuis schoot na 35 minuten een strafschop binnen. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord maakt in eerste helft verschil

Willem II liet dit seizoen al zien van Ajax, AZ en PSV te kunnen winnen, maar in De Kuip werden de Tilburgers lange tijd tot verdedigen gedwongen. De dominantie van Feyenoord resulteerde in de eerste twintig minuten desondanks niet tot grote kansen. De beste mogelijkheid was voor linksbuiten Ridgeciano Haps, die met rechts voorlangs schoot.

Voor Willem II lagen de kansen in de counter, maar de scherpte ontbrak om Feyenoord pijn te doen. Eerst verspeelde Vangelis Pavlidis de bal in kansrijke positie en niet veel later kreeg Mats Köhlert de bal niet goed onder controle. Feyenoord bleef ondertussen aandringen en kreeg na een half uur loon naar werken. Toornstra kwam goed voor zijn man bij een voorzet van Tyrell Malacia en werkte met links binnen.

Vijf minuten later was ook de 2-0 een feit na een ongelukkige actie van Dries Saddiki. De middenvelder werkte een voorzet van Haps met zijn arm over de achterlijn, waarna scheidsrechter Pol van Boekel naar de stip wees. Berghuis stuurde Timon Wellenreuther de verkeerde kant op en tekende voor zijn vijftiende competitietreffer van het seizoen.

Feyenoord viert de treffer van Jens Toornstra. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord vergeet voorsprong te vergroten

Waar Feyenoord in de eerste helft amper steken liet vallen en domineerde, liet de ploeg van Advocaat na rust aanvankelijk weinig zien. Feyenoord nam gas terug, terwijl de spelers van Willem II steeds vaker voor het doel van Justin Bijlow opdoken.

Ndayishimiye kreeg in de 63e minuut een uitstekende kans na goed terugleggen van Köhlert, maar zijn schot in kansrijke positie ging naast. Na een lange periode zonder kansen leek Bozeník een kwartier voor tijd de 3-0 te maken. De spits had de bal voor het intikken na een goede voorzet van Luciano Narsingh, maar trapte mis.

Narsingh volgde even later het voorbeeld van Bozeník. De vleugelspeler kon na een snelle spelhervatting van Bijlow alleen op doelman Wellenreuther aflopen, maar hij mikte de bal naast. In de 89e minuut faalde Narsingh opnieuw oog in oog met Wellenreuther, waardoor het bij 2-0 bleef in De Kuip.

