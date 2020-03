PSV begint zondag zonder Mohamed Ihattaren en Cody Gakpo aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Ihattaren is niet geheel fit, terwijl Gakpo geschorst is.

Ritsu Doan is de vervanger van Ihattaren als rechtermiddenvelder. Noni Madueke neemt de plaats in van Gakpo, die vorige week een gele kaart kreeg tegen Feyenoord (1-1) omdat hij zijn shirt over zijn gezicht trok, en nu geschorst is. Het is voor de zeventienjarige Madueke zijn basisdebuut bij PSV.

Doan treft met FC Groningen zijn oude werkgever. De 21-jarige Japanner stond van 2018 tot 2019 onder contract bij de 'Trots van het Noorden', die momenteel de achtste plaats bezet in de Eredivisie.

PSV-trainer Ernest Faber handhaaft zijn tactiek met vier middenvelders en twee spitsen. De Eindhovenaren zijn al vier competitiewedstrijden op rij ongeslagen, waarvan drie overwinningen.

Trainer Danny Buijs voert bij FC Groningen drie wijzigingen door ten opzichte van de met 3-1 verloren uitwedstrijd tegen Willem II van vorige week. Sam Schreck, Ko Itakura en Mo El Hankouri vervangen respectievelijk Azor Matusiwa, Thomas Poll en Bram van Hintum.

De wedstrijd tussen FC Groningen en PSV begint om 16.45 uur en staat onder leiding van Serdar Gözübüyük. Bij een zege op de ploeg van trainer Danny Buijs verkleinen de Eindhovenaren de achterstand op koplopers Ajax en AZ tot zeven punten.

Opstelling FC Groningen: Padt; Zeefuik, Te Wierik, El Messaoudi, Itakura; Hrustic, Van Kaam, Lundqvist, El Hankouri, Schreck; Redan.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Rodriguez; Madueke, Rosario, Hendrix, Doan; Thomas, Lammers.