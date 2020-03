Heracles Almelo heeft zondag in een doelpuntrijk duel van RKC Waalwijk gewonnen. De Almeloërs bogen een 0-2-achterstand om: 4-2. Eerder op de dag gaf FC Utrecht de bekerzege op Ajax een mooi vervolg door Sparta Rotterdam met 5-1 opzij te zetten.

Bij Heracles-RKC leek een verrassing in de maak, want de hekkensluiter scoorde in het eerste half uur twee keer. Eerst benutte Clint Leemans een penalty en daarna rondde Aras Tahiri beheerst af.

Heracles had de achterstand aan zichzelf te wijten, want tot de openingsgoal had de ploeg van coach Frank Wormuth al twee grote kansen gemist. Topscorer Cyriel Dessers schoot een strafschop tegen de paal en Orestis Kiomourtzoglou trof de lat met een kopbal.

Niet voor het eerst dit seizoen lukte het RKC niet om een voorsprong vast te houden: bij rust was het al 2-2 door een kopbal van Dario van den Buijs en een schuiver van Silvester van der Water. In de tweede helft stelden opnieuw Van der Water en Delano Burgzorg - hij raakte eerder voor open doel de lat - de zege veilig.

Heracles beleeft met tien zeges, zes gelijke spelen en tien nederlagen een wisselend seizoen. De Almeloërs staan achtste. Het RKC van Fred Grim won slechts vier keer, staat nog altijd laatste en is hard op weg naar degradatie.

Eredivisie-topscorer Cyriel Dessers miste een strafschop tegen RKC Waalwijk en bleef zonder doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Ramselaar scoort weer eens in Galgenwaard

FC Utrecht en Sparta maakten er voor rust niet echt een spektakel van, al viel in de slotfase een doelpunt. Nadat Gyrano Kerk al een grote kans had gemist, maakte Bart Ramselaar met een intikker zijn eerste Utrecht-goal in Stadion Galgenwaard sinds 13 september 2015.

Na rust was het binnen veertien minuten 4-0. Adrián Dalmau tekende voor de 2-0 met een schuiver, Simon Gustafson (wippertje) maakte een minuut later Utrechts derde treffer en Ramselaar scoorde met een kopbal in de verre hoek. In de 72e minuut breidde Sean Klaiber de score verder uit met een afstandsschot.

In de slotfase dacht Kristoffer Peterson er 6-0 van te maken, maar de VAR zag dat ploeggenoot Simon Guwara buitenspel had gestaan. Een minuut voor tijd redde Joël Piroe de Spartaanse eer.

Utrecht blijft zesde in de Eredivisie, een plek die recht geeft op de play-offs om Europees voetbal. Als de Domstedelingen de bekerfinale van Feyenoord winnen, dan plaatsen ze zich voor de groepsfase van de Europa League. Sparta presteert net als Heracles wisselend en staat elfde.

Bart Ramselaar viert zijn eerste treffer voor FC Utrecht sinds 13 september 2015. (Foto: Pro Shots)

