FC Utrecht heeft het succes in de TOTO KNVB Beker een passend vervolg gegeven in de Eredivisie. De kersverse bekerfinalist won zondag in eigen huis met 5-1 van Sparta Rotterdam.

De treffers van FC Utrecht, dat woensdag op weg naar de bekerfinale titelverdediger Ajax uitschakelde in de halve eindstrijd (2-0), kwamen op naam van Bart Ramselaar (twee keer), Adrián Dalmau, Simon Gustafson en Sean Klaiber. Een minuut voor tijd redde invaller Joël Piroe de eer voor Sparta met de 5-1.

Ondanks de zege blijft FC Utrecht steken op de zesde plaats in de Eredivisie, een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Mochten de Domstedelingen de bekerfinale winnen ten koste van Feyenoord, plaatsen ze zich automatisch voor de groepsfase van de Europa League.

FC Utrecht en Sparta hadden opstartproblemen in de eerste helft en verschenen sporadisch voor het vijandige doel. Na een grote kans voor Gyrano Kerk was het op slag van rust raak voor Ramselaar met een intikker van dichtbij. Het was voor de aanvallende middenvelder, die weer eens in de basis mocht starten, zijn eerste doelpunt voor FC Utrecht sinds 13 september 2015.

Bart Ramselaar viert zijn eerste treffer voor FC Utrecht sinds 13 september 2015. (Foto: Pro Shots)

In veertien minuten van 1-0 naar 4-0

In een tijdsbestek van veertien minuten liep de thuisclub na rust uit naar 4-0. Dalmau tekende in de vijftigste minuut voor de 2-0 aan met een subtiele schuiver, Gustafson (wippertje) deed er een minuut later nog een schepje bovenop, waarna Ramselaar met een kopbal in de verre hoek zijn tweede treffer van de middag noteerde. Klaiber besloot de eindstand in de 72e minuut op 5-0 met een afstandsschot.

FC Utrecht dacht in de slotfase nog 6-0 te maken via Kristoffer Peterson, maar de VAR keurde de treffer af. In aanloop naar de treffer van de Zweed stond Simon Guwara buitenspel, oordeelde de videoscheidsrechter. Een minuut voor tijd schoot Piroe de bal in de verre hoek voor de 5-1.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie