Zvonimir Boban is woedend over zijn ontslag bij AC Milan. De 51-jarige Kroaat moest zaterdag vertrekken als technisch directeur na een hoogoplopende ruzie met algemeen directeur Ivan Gazidis.

Volgens Boban, die pas negen maanden in dienst was bij Milan, heeft Gazidis achter zijn rug om een akkoord bereikt met de Duitser Ralf Rangnick om vanaf volgend seizoen de trainer en technische baas te worden in Milaan.

Boban deelde zijn boosheid over de eind 2018 van Arsenal naar Milan overgestapte Gazidis deze week in een interview met La Gazzetta dello Sport, waarna de oud-speler van de Italiaanse topclub zaterdag zijn ontslag kreeg.

"Ik wist niet dat we in een Noord-Koreaanse dictatuur leefden", zegt Boban zondag tegen de Italiaanse krant Il Giornale. "Mijn interview met de Gazzetta was volledig legaal en is pas geplaatst nadat ik intern maar geen antwoorden kreeg op al mijn vragen."

De 51-voudig international van Kroatië, die nog een contract tot medio 2022 had, kondigt aan dat hij zijn ontslag gaat aanvechten. Volgens Boban waren hij en clubicoon Paolo Maldini verantwoordelijk voor de technische zaken bij Milan en had Gazidis niet mogen onderhandelen met Rangnick.

"Ze hebben in december al een deal gesloten", aldus Boban. "Ik wens ze alle geluk van de wereld, maar ze hadden me dat in ieder geval moeten vertellen. Ik verdiende het om hierover geïnformeerd te worden."

Zvonimir Boban (tweede van rechts) in januari bij de presentatie van Zlatan Ibrahimovic. Ivan Gazidis staat uiterst links, naast Paolo Maldini. (Foto: Pro Shots)

Vraagtekens over status Maldini

Gazidis zei zaterdag in een korte verklaring op de site van Milan niks over het gewraakte interview van Boban. "We bedanken 'Zvone' voor zijn inzet in de afgelopen negen maanden en richten ons nu op de belangrijke wedstrijden die eraan komen", zei de geboren Zuid-Afrikaan.

Het is nog onduidelijk wat er met Maldini gaat gebeuren. De oud-verdediger, die vorige maand zei dat Rangnick niet de juiste persoon is om Milan te leiden, is de laatste dagen niet gezien op het trainingscomplex van de club.

Het Milan van trainer Stefano Pioli staat zevende in de Serie A. Door het coronavirus is er veel onduidelijkheid over de voortgang van de Italiaanse competitie.

