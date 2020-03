José Mourinho heeft zaterdagavond na het gelijkspel van Tottenham Hotspur bij Burnley (1-1) hard uitgehaald naar recordaankoop Tanguy Ndombele. De Portugese manager vindt dat zijn middenvelder op dit moment veel te weinig brengt.

Tottenham stond bij rust verrassend met 1-0 achter bij middenmoter Burnley, waarna Mourinho besloot Ndombele en Oliver Skipp te wisselen voor Giovani Lo Celso en Lucas Moura. Die drastische ingreep sorteerde effect, want Tottenham sleepte na rust dankzij een benutte penalty van Dele Alli een punt uit het vuur.

"In de eerste helft hadden we geen middenveld", zei een kritische Mourinho na het competitieduel op Turf Moor. "Natuurlijk geef ik daar Skipp niet de schuld van, want hij is negentien jaar en heeft in de laatste paar dagen liefst twee uur gespeeld. Maar Ndombele heeft genoeg tijd gehad om zich te verbeteren."

"Ik weet ook wel dat de Premier League een lastige competitie is en dat sommige spelers lang nodig hebben om zich aan te passen. Maar een speler met zijn potentie moet ons meer geven dan hij op dit moment doet. Zeker als je ziet hoe Lucas en Giovani spelen."

José Mourinho verwacht meer van recordaankoop Tanguy Ndombele. (Foto: Pro Shots)

'Ik kan hem geen kansen blijven geven'

De 23-jarige Ndombele werd afgelopen zomer voor circa 60 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon, waarmee hij oud-Ajacied Davinson Sánchez (40 miljoen euro) aftroefde als duurste aankoop ooit van Tottenham. Zijn prijskaartje bracht de nodige verwachtingen met zich mee, maar die wist hij nog niet waar te maken.

Mede door blessureleed speelde Ndombele 'slechts' 19 van de eerste 29 competitiewedstrijden en begon hij regelmatig vanaf de bank. Mourinho waarschuwt de Fransman dat hij snel moet verbeteren om zicht op speeltijd te houden.

"Ndombele is een speler met veel talent, maar hij moet weten dat hij veel beter moet spelen dan hij nu doet. Ik kan hem geen kansen blijven geven, want het team is veel belangrijker."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League