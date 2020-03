FC Emmen-trainer Dick Lukkien ziet dat De Oude Meerdijk een onneembare veste aan het worden is in de Eredivisie. De club uit Drenthe boekte zaterdag tegen VVV-Venlo (3-0) zijn negende thuiszege van het seizoen.

"Er begint hier echt een soort van magie te ontstaan", zei de 47-jarige Lukkien voor de camera van FOX Sports. "Wij zijn in staat om hier een hoog niveau te halen. De sfeer hier is geweldig. Het is heel prettig om daar onderdeel van te zijn."

FC Emmen bezet de derde plaats in de Eredivisie op basis van de wedstrijden die op eigen bodem zijn gespeeld. De ploeg van Lukkien peurde 29 punten uit dertien wedstrijden op De Oude Meerdijk. Alleen Ajax (33 punten) en AZ (31) verzamelden in eigen stadion meer punten.

Op vreemde bodem zijn de statistieken een stuk minder florissant voor de Emmenaren. Aan de dertien uitwedstrijden hielden de rood-witten slechts drie punten over. Daarmee is FC Emmen, dat in 2018 promoveerde naar de Eredivisie, dit seizoen vooralsnog de slechtst presterende club buitenshuis.

FC Emmen-aanvaller Nikolai Laursen eiste tegen VVV de hoofdrol op met twee doelpunten. (Foto: Pro Shots)

'We blijven heel nuchter'

"Ongelooflijk", zei FC Emmen-uitblinker Glenn Bijl bij FOX Sports als de opmerkelijke statistiek ter sprake komt. "Ik heb daar absoluut geen verklaring voor. Als we die wel hadden, hadden we hoger gestaan."

FC Emmen bezet na de zege op VVV de twaalfde plaats op de ranglijst en staat zes punten boven de gevarenzone. Toch wil trainer Lukkien zich nog niet te rijk rekenen met nog acht competitiewedstrijden in het verschiet.

"We blijven heel nuchter. De grens van 35 punten is een beetje waarop we hebben gekoerst vanaf het begin. Nu we daar acht wedstrijden voor het einde dichtbij zijn, moeten we wel met beide benen op de grond blijven. Wij zijn Emmen. De eerste prioriteit is veilig spelen."