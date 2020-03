De Oranjevrouwen moeten het in de laatste wedstrijd van het Tournoi de France ook zonder Daniëlle van de Donk doen. De sterspeelster viel zaterdag tegen Canada huilend uit met een enkelblessure.

"Het gaat niet goed, ze kan heel moeilijk lopen", zei bondscoach Sarina Wiegman na de doelpuntloze wedstrijd in Calais, waar Van de Donk zich in de eerste helft moest laten vervangen.

De ernst van de blessure van de 28-jarige Arsenal-middenvelder is nog onduidelijk. Het is dus ook nog niet duidelijk of de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio in gevaar komen.

Het aantal speelsters dat afhaakt bij de Oranjevrouwen in Frankrijk komt met Van de Donk op vier. Eerder besloten Vivianne Miedema, Aniek Nouwen en Victoria Pelova het trainingskamp te verlaten. Spits Fenna Kalma werd aan de selectie toegevoegd.

Nederland speelde in de eerste twee wedstrijden van het toernooi met 0-0 gelijk tegen zowel Brazilië als Canada. Dinsdag staat tegen gastland Frankrijk de laatste wedstrijd op het programma.

Het Tournoi de France is een oefentoernooi dat is georganiseerd ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal in Frankrijk en geldt voor de Oranjevrouwen als meetmoment in aanloop naar de Spelen.