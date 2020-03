Dusan Tadic wil niet te zwaar tillen aan het akkefietje met teamgenoot Sergiño Dest in de gewonnen competitiewedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen (1-3) zaterdag. De Ajacieden kregen het in de eerste helft met elkaar aan de stok na balverlies van Tadic.

"Dat is normaal in voetbal. Ik zei tegen hem dat hij niet altijd naar voren kan gaan. Als ik in die situatie de bal verloor, stonden we misschien met 1-0 achter. Ik was een beetje emotioneel", erkent aanvoerder Tadic voor de camera van FOX Sports.

Tadic en Dest stonden in de 41e minuut met de neuzen tegenover elkaar. Na de uitbarsting in het gezicht van Dest liep Tadic weg. Na het rustsignaal zochten beide spelers elkaar op weg naar de catacomben op om de vrede te tekenen.

Tadic, die tegen Heerenveen de hoofdrol opeiste met twee doelpunten, benadrukt dat het incident is uitgesproken. "Hij is een goede jongen en een goede speler. Ik heb veel ervaring en probeer hem en onze ploeg te helpen."

Sergiño Dest en Dusan Tadic bedanken de meegereisde supporters na de 1-3-zege van Ajax op sc Heerenveen. (Foto: Getty Images)

Ten Hag: 'Beetje over de top'

Ook trainer Erik ten Hag zegt zich geen zorgen te maken over de relatie tussen beide spelers. "Ik heb het niet gezien, alleen gehoord. Het was misschien een beetje over de top. Maar het past misschien wel in deze fase. We moeten elkaar scherp houden en daar hoort correctie en acceptatie bij."

De zege op Heerenveen was voor Ajax de eerste na drie nederlagen op rij. De Amsterdammers, die in de afgelopen twee weken werden uitgeschakeld in de Europa League (door Getafe) en de TOTO KNVB Beker (FC Utrecht), delen met AZ de koppositie in de Eredivisie.

Speel mee met het gratis Eredivisiespel en voorspel alle uitslagen van deze speelronde. Voor de appgebruikers: tik hier.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie