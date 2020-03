Boca Juniors is in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) voor de 34e keer in de geschiedenis landskampioen geworden. Carlos Tévez bezorgde de Argentijnse grootmacht de landstitel met de enige treffer tegen Gimnasia, de club van trainer Diego Maradona, en gaf een kus aan het voetbalicoon.

Diego Maradona kreeg als trainer van Gimnasia een groots onthaal van de supporters van Boca Juniors, de club waar hij in totaal vijf seizoenen speelde. (Foto: Getty Images)

Het Argentijnse voetbalicoon kreeg als dank voor zijn verdiensten nog een ingelijst shirt van de clubleiding van Boca Juniors. (Foto: Getty Images)

De komst van Diego Maradona in het imposante La Bombonera (capaciteit: 57.400 toeschouwers) kon op veel belangstelling rekenen van de wereldpers. (Foto: Pro Shots)

Voorafgaand aan de aftrap geeft Carlos Tévez, oud-speler van Manchester United en Manchester City, een kus aan Diego Maradona. (Foto: Getty Images)

Carlos Tévez bezorgde Boca Juniors even later de landstitel met het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Gimnasia. Het kampioenschap ging ten koste van aartsrivaal River Plate. (Foto: Pro Shots)

De 34e landstitel in de clubgeschiedenis leverde uitzinnige taferelen op in stadion. (Foto: Getty Images)