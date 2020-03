Trainer Frank de Boer heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) de koppositie veroverd met Atlanta United in de Eastern Conference van de Amerikaanse MLS. Zijn ploeg won met 2-1 van FC Cincinnati, de oude club van coach Ron Jans.

Ezequiel Barco opende na ruim twintig minuten de score voor de thuisclub, waarna Emerson Hyndman vlak na rust Atlanta op een comfortabele 2-0-voorsprong zette. De aansluitingstreffer van Yuya Kubo namens FC Cincinnati bracht de nederlaag voor De Boer niet in gevaar.

De Nederlandse trainer is met Atlanta de enige club in de Eastern Conference van de MLS die de maximale score haalde uit de eerste twee competitiewedstrijden. Vorige week opende de voormalig oefenmeester van onder meer Ajax, Internazionale en Crystal Palace de MLS met een zege bij Nashville SC (1-2).

Voor De Boer is het zijn tweede seizoen in de Amerikaanse competitie. Vorig seizoen reikte hij tot de halve finales van de play-offs om de landstitel. Daarin was Toronto FC, dat vervolgens de eindstrijd verloor van Seattle Sounders FC, met 2-1 te sterk.

FC Cincinnati is de oude club van trainer Jans. De oud-coach van onder meer FC Groningen en sc Heerenveen stapte halverwege februari op bij de club, omdat de Amerikaanse spelersvakbond een onderzoek naar hem was gestart vanwege het gebruik van het woord nigger (neger) in de kleedkamer. In Amerika is deze racistische term zwaarbeladen.